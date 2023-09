Stagiair daagt week lang niet op vanwege «gemene opmerking» (video)

«Ik liep voortdurend rond met het idee dat mensen naar mijn achterste keken», begint de jongeman zijn relaas. Daarop pikt een collega in: «Niemand vindt het leuk om te horen te krijgen dat hij een platte poep heeft. Het is mij ook al overkomen. Hopelijk voel je je daar weer wat beter door.» Dan neemt de baas het over: «Ook al krijg je gemene commentaar, je moet wel naar je werk blijven komen. Je kan niet zomaar een week thuisblijven zonder dat te laten weten aan iemand.»