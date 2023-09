«Telt sekswerk als bedrog?»: Ophef over verrassend antwoord van Japanse vrouwen (video)

Een TikTok-filmpje waarbij Japanse vrouwen hun mening geven over sekswerk is viraal gegaan. Uit een straatinterview van TikTokker Takashii (@takashiifromjapan) blijkt namelijk dat de meeste vrouwen geen bezwaren zouden hebben mocht hun lief met een sekswerker slapen: «Dat telt niet als bedrog.»

Takashii From Japan stelde alle voorbijgangers in Japan dezelfde vraag: «Is een sekswerker bezoeken een vorm van bedrog?». En zo goed als alle vrouwen vinden verrassend genoeg van niet.

Seks zonder gevoelens

«Dat telt niet als bedrog. Het kan me niet schelen als het gewoon maar voor de seks is», klinkt het bijvoorbeeld. Of: «Ik vertelde mijn lief dat hij naar een sekswerker moet gaan als hij me wil bedriegen. Het is ok als hij ervoor betaalt.»

Zij vinden dat iets enkel bedrog is als er gevoelens in het spel zijn. «Ik heb liever dat ze naar een sekswerker gaan, dan dat ze met willekeurige meisjes beginnen te praten», zegt een vrouw. Iemand anders zegt dat het oke is, «zolang hij geen gevoelens heeft voor de sekswerkers.»

«Cultureel gegeven»

Een laatste vrouw besluit: «Sekswerk is een cultureel gegeven in Japan. Japan is bekend voor zijn sekswerk. Dus misschien is dit typisch Japans.»

Eerder stelde Takashi al dezelfde vraag aan mannen. Zij waren minder unaniem in hun antwoorden, maar ook daar opperden enkele mannen dat als je geld betaalt voor seks, het niet telt als bedrog.

Gemengde reacties