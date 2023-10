Vraag over aantal keer seks zorgt voor verbazing in ‘Lang Leve de Liefde’: «Het moet niet saai worden» (video)

Voor diegenen die ‘Lang Leve de Liefde’ nog niet kennen: dat is een datingprogramma waarin twee wildvreemde mensen 24 uur lang met elkaar doorbrengen om elkaar te leren kennen. In dit geval zijn dat Kailina en Daan. Wanneer Kailina hem vraagt hoe vaak hij in één week seks zou hebben met zijn vriendin, antwoordt hij het volgende: «Dat hangt ervan af hoe vaak je elkaar ziet. Als je elkaar zeven dagen ziet, dan heb je zeker tien keer seks», aldus Daan.

Weekend

Kailina is zichtbaar verbaasd en stelt Daan opnieuw dezelfde vraag, maar dan in een realistische situatie en in een weekend, van vrijdag tot zondag. «Minimaal drie keer. Wat zou jij zeggen dan?», kaatst Daan de vraag terug. «Eén keer», antwoordt Kailina zonder twijfel. «Ja, het moet niet saai worden», reageert Daan.

Verdeelde reacties

Het fragment lokt behoorlijk wat reacties uit op sociale media. De ene heeft het over een «hitsige jongeman», de andere volgt hem dan weer wél. «Als je zo verliefd bent in het begin kom je je bed toch niet uit?». Anderen vinden dat dat van mens tot mens afhangt. «Gewoon doen wanneer je zin hebt. Soms is dat drie keer op een dag, somstwee weken niet. Kan toch niemand zeggen?», lezen we ook.

Gênant

Nog enkele volgers vinden het moment behoorlijk gênant. «Niets zo sexy als vooraf afspreken hoe vaak je het gaat doen samen», «Pijnlijk om aan te zien!», «Het is wel lastig om een relatie te hebben als de libido’s van beide partners ver uit elkaar liggen», en «Je ziet aan hun gezichten hoe ongemakkelijk ze zich voelen», klinkt het ook in de reacties.