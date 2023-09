Vrijend koppeltje in toilet van vliegtuig betrapt: «Ik hoop dat het de piloot niet was!» (video)

Het opvallende tafereel speelde zich afgelopen vrijdag af tijdens een vlucht van EasyJet van Londen naar Ibiza. Op de beelden zien we hoe de passagiersleden een vermoeden hebben van wat er in het toilet gaande is. Wanneer een crewlid de deur van het toilet opent, zien we een koppeltje inderdaad stevig van jetje geven, wat voor heel wat hilariteit zorgt bij de ‘toeschouwers’.