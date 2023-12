Vrouw klaagt ex-man aan voor discriminatie nadat hij «haar verliet voor jongere vrouw»

Eleanor klaagde haar ex onder ander aan omdat ze dacht dat hij vanwege leeftijdsdiscriminatie een einde aan hun huwelijk maakte. Na een weeklange hoorzitting in Londen werden haar aantijgingen van discriminatie afgewezen omdat ze zelf het huwelijk verliet en de nieuwe vriendin van Tim ouder is dan zij.

Affaire

Eleanor en Tim trouwden in 2009. Eleanor werkte als boekhouder bij zijn bedrijf in Hatton Garden, Londen, genaamd Jewellery Validation Service. Hun relatie begon in 2021 te verzuren toen Tim beweerde dat zijn vrouw op vakantie ging en een affaire was begonnenmet een oudere buurman, wat zij ontkent.