Vrouw merkt dat bodysuit te doorzichtig is, maar haar oplossing maakt het alleen maar erger: «Oh nee!»

De vrouw, ene Riley, bestelde een bodysuit via Amazon. Ze trok hem aan, maar merkte dat haar boezem zichtbaar was doorheen de dunne stof. Ze besloot om tepelplakkers op haar borsten te bevestigen. Hoewel haar echtgenoot zei dat het er nogal vreemd uitzag, ging ze in de outfit uit. Tot er enkele foto’s genomen werden. «Ik was er zeker van dat ik het probleem had opgelost en dat het er goed uitzag. Maar toen we enkele foto’s namen, zag ik dat dat absoluut niet het geval was...», zucht ze op TikTok.