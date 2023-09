Vrouw onder vuur nadat ze DIT doet tijdens huwelijksaanzoek: «Wegwezen, jongen!» (video)

Het tafereel speelde zich onlangs af in San Diego, een stad in de Amerikaanse staat Californië. Courtney Ward werd daar ten huwelijk gevraagd door haar man Stephen. Wanneer hij door de knieën gaat en haar vraagt of ze met hem wil trouwen, neemt Courtney de ring wel héél snel aan, nog voordat hij zijn zin kan uitspreken. Courtney deelde het fragment op TikTok en verantwoordde zich meteen. «Te mijner verdediging: de ring was zo mooi dat ik hem meteen aan wildedoen!», schrijft ze erbij.

Gemengde reacties

In de comments wordt er verdeeld gereageerd. «Ik ken iemand die exact hetzelfde deed. Vijf maanden later waren ze gescheiden», «Wegwezen, jongen!», en «Je laat hem niet eens uitspreken», klinkt het in het ene kamp. Anderen zien er geen graten in of vinden het zelfs herkenbaar. «Mijn man kon niet eens iets zeggen. Ik stak gewoon mijn hand uit naar hem», «Ik ben blij dat ik niet de enige ben die dit heeft gedaan», en «Je was gewoon te enthousiast. Gefeliciteerd!», lezen we ook.