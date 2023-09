Vrouw vindt 18 maanden na bevalling chirurgisch instrument «ter grootte van een bord» in haar buik

Een vrouw uit Nieuw-Zeeland had al meer dan 18 maanden hevige pijnen na haar keizersnede, toen ze ontdekte dat een chirurgisch instrument ter grootte van een bord per ongeluk achtergelaten was in haar buik.

Het achtergelaten instrument was een ‘Alexis Wound Retractor’ (AWR). Het instrument wordt gebruikt om wonden terug te trekken tijdens operaties, bij incisies met een diameter tot 17 centimeter. Zo’n achttien maanden lang zat het instrument in de buik van een vrouw die bevallen was van haar baby in het Auckland City Hospital in 2020. Ze leed maandenlang aan hevige chronische buikpijnen, tot een scan het instrument onthulde.

«Beneden de norm»

Het Te Whatu Ora Auckland, de publieke gezondheidsinstelling van Nieuw-Zeeland, ontkende aanvankelijk dat het gebrekkige zorg had verleend aan de patiënt. Morag McDowell, de gezondheidscommissaris, stelde hen evenwel maandag toch nog terecht voor het breken van patiëntenrechten. «Wanneer een vreemd voorwerp achterblijft in een patiënt tijdens een operatie is er een aanzienlijk precedent om af te leiden dat de zorg beneden de gepaste norm viel», klinkt het in zijn rapport. «Het is een ‘nooit’-gebeurtenis.»

Het is niet duidelijk hoe het instrument terecht kwam in de buik. Tijdens de keizersnede in 2020 waren een chirurg, een griffier, vier verpleegsters, vier anesthesisten en een vroedvrouw aanwezig.

Excuses

Dr Mike Shepherd, directeur van Te Whatu Ora, heeft zijn excuses aangeboden. «We vinden het heel erg wat er gebeurd is met de patiënt en erkennen de impact die het gehad heeft op haar en haar familie», klinkt het. Ze verzekeren dat ze maatregelen genomen hebben om ervoor te zorgen dat gelijkaardige incidenten zich niet meer zullen voordoen.

