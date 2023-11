Vrouw wil zonder ondergoed gaan fitnessen, maar beseft dan dat haar jumpsuit een opening heeft: «Waar was de waarschuwing?!»

Amelia Bell kocht onlangs een jumpsuit die haar ideaal leek om aan te trekken in de fitness. Ze droeg er geen ondergoed onder en stond op het punt om te gaan trainen, maar eerst moest ze nog even naar het toilet. Daar ontdekte ze dat het ontwerp onderaan een opening heeft, wat in de fitness dus behoorlijk gênant had kunnen worden.

Waarschuwing

Ze deelde het tafereel op TikTok, waar honderden kijkers in een deuk liggen. «Normaal gezien ben ik niet dankbaar voor mijn ongelooflijk zwakke blaas, maar bij deze gelegenheid wel. Wat is dat in vredesnaam en wie heeft het uitgevonden? Waar was de waarschuwing?!», zucht ze in het filmpje.