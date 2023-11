VUB-meteorietenspecialist onderzoekt afkomst ruimtestof op aarde

VUB-professor en meteorietenspecialist Steven Goderis (VUB) onderzoekt hoeveel ruimtestof er de voorbije 500 miljoen jaar op aarde is neergedaald. Ook wil hij de afkomst van het «buitenaardse» ruimtestof gaan bepalen, een wereldwijde primeur in het onderzoek naar micrometeorieten.

«De afgelopen 4,5 miljard jaar werd de aarde continu gebombardeerd met buitenaards materiaal», zegt de meteorietenspecialist verbonden aan VUB-onderzoeksgroep Archaeology, Environmental Changes and Geochemistry (AMGC).

Initieel werd gedacht dat de zogenaamde micrometeorieten, of ruimtestof, de tand des tijds niet zouden kunnen doorstaan. Maar dat is volgens professor Goderis niet correct, die aan de hand van het ruimtestof wil proberen meer te weten te komen over de wisselwerking tussen het zonnestelsel en het aardoppervlak.

Na een succesvolle conceptstudie wil Goderis met het onderzoeksproject FLUX voor het eerst in de geschiedenis de fossiele micrometeorieten trachten te extraheren uit stratigrafische lagen uit het Fanerozoïcum, de periode vanaf het ontstaan van het leven op aarde tot vandaag.

Bron en afkomst zoeken

«Het is alsof we snapshots gaan maken, en die vervolgens gebruiken om een nieuw hoge-resolutiebeeld te scheppen van de dynamische interacties tussen het zonnestelsel en de aarde», zegt Goderis. «Fossiele micrometeorieten dienen als een alternatieve bron van informatie over processen in het zonnestelsel.»

Zo tracht men niet enkel te weten komen op welke wijze het ruimtestof met de aarde interageert, maar ook de bron en afkomst van het stof te kunnen ontdekken en bepalen.

«Door onze expertises op het gebied van meteoritics, geochemie en chemostratigrafie te combineren, zal FLUX de aarde beter kunnen positioneren in de context van een dynamisch zonnestelsel en de oorzaken en gevolgen van de variaties in de flux van kosmisch stof naar de aarde in kaart kunnen brengen», besluit Goderis.

Het FLUX-project zal mee uitgevoerd worden door drie doctoraatstudenten en twee postdoctorale onderzoekers. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd met Europees geld, ter waarde van 2,6 miljoen euro.

