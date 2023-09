Waarom is Fanta geel bij ons, maar oranje in de Verenigde Staten?

Een gebruiker op Reddit plaatste onlangs een foto waarop twee flessen Fanta naast elkaar staan. De ene fles is oranje, de andere is geel. Meer was er niet nodig om het internet op stelten te zetten.

Een Amerikaanse tiener wist niet wat hij zag toen hij op vakantie in italië een glas Fanta bestelde. Hij kreeg een dofgeel drankje voorgeschoteld, terwijl hij het zo gewend was om in de VS een oranje frisdrank te krijgen. Hij plaatste meteen erna de twee verschillende Fanta’s op het internet: de gelige versie van Italië naast de feloranje versie van de Verenigde Staten. Vanwaar komt dat verschil?

Verschillende ingrediënten

Dat de twee Fanta’s er verschillend uitzien, heeft alles te maken met hun land van afkomst. Het recept van die frisdrank varieert namelijk, afhankelijk van waar het gemaakt wordt. Op de website van Fanta staat het ook zwart op wit: «Het recept van Fanta Orange kan in Europa anders zijn.»

De Amerikaanse versie van Fanta bevat bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid voedingkleurstoffen, terwijl Fanta in Italië geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen bevat. De concentratie sinaasappelsap is er ook hoger: vandaar de gele kleur.

Verklaring Fanta

«We produceren Fanta Orange in heel Europa en het sapgehalte kan per land verschillen. Het sapgehalte komt over het algemeen overeen met de vergelijkbare dranken die lokaal verkrijgbaar zijn en zijn in overeenstemming met de lokale voorschriften», klinkt het op de website van Fanta.

In heel Europa wordt Fanta Orange gezoet met suikers of een combinatie van suikers en zoetstoffen. «We werken voortdurend aan de vermindering van het suikergehalte in onze dranken. Daarom kan het zijn dat de mix van zoetstoffen en suiker in het product verschilt van land tot land», besluit Fanta. Mysterie opgelost!