Wat deed Bill Gates in de riolen van Brussel? (video)

Bill Gates is gespot in de riolen van Brussel. En néé, het is geen AI-gegenereerde video. Wat hij dan wel in onze, volgens hem stinkende, riolen deed? Wij leggen het uit.

Bill Gates heeft geen introductie nodig. Deze Amerikaanse miljardair is medeoprichter van Microsoft en behoort tot de rijkste mensen ter wereld, met een geschat vermogen van meer dan 120 miljard dollar. Al 16 jaar lang besteedt hij een deel van zijn fortuin via de Bill & Melinda Gates Foundation om de gezondheidszorg te verbeteren en extreme armoede wereldwijd te verminderen.

Onlangs was Bill Gates in Brussel -op zich niets bijzonders. Wat wel opvallend is, is dat hij in de riolen werd gezien. Hij plaatste zelfs een video daarvan op zijn Instagram-account, gevolgd door 8,6 miljoen mensen. «Wat doe ik 30 feet onder de grond in Brussel? Ik ga de riolen in, en het stinkt!», schreef hij. «Toiletten zijn cruciaal voor volksgezondheid»

Waarom was hij in de riolen?

Hiervoor moeten we naar de kalender kijken. Op zondag 19 november, de dag waarop de video werd gepost, was het Wereld Toilet Dag, een belangrijke dag voor de miljardair. «Toiletten vormen de basis voor de volksgezondheid en spelen een essentiële rol in de bescherming van het milieu. Dat zoveel mensen in desteek gelaten wordenzonder veilige toiletten brengt de Sustainable Development Goals voor 2030 in gevaar, waarbij de armsten, vooral vrouwen en meisjes, de zwaarste tol betalen op het gebied van gezondheidsproblemen, gebrek aan onderwijs, verlies van productiviteit en algemene onveiligheid», staat op de website van de VN.

Bill Gates onder de indruk

«Ik heb de verborgen geschiedenis van het rioleringssysteem in Brussel en de rol van afvalwater in de mondiale gezondheid onderzocht voor de Wereld Toilet Dag van dit jaar», legde Bill Gates uit in zijn video.

Deze reis naar Brussel, en met name het bezoek aan het Riolenmuseum, stelde de medeoprichter van Microsoft in staat te begrijpen hoe Brussel in het verleden cholera-epidemieën heeft overwonnen door het beheer van afvalwater. Tegenwoordig biedt de analyse van afvalwater belangrijke informatie aan wetenschappers. «Wetenschappers testen afvalwater om Covid, polio en andere ziekten op te sporen», aldus Bill Gates. «Dank aan Brussel voor het laten zien van een unieke kant van jullie geweldige stad», besloot de miljardair, wiens video in minder dan 24 uur meer dan 3 miljoen keer is bekeken.

