ZO kan je 2300 euro betaald worden om 25 kerstfilms te bekijken

CableTV is op zoek naar een ‘Chief of Cheer’. Jouw taak? 25 kerstfilms bekijken in 25 dagen. Daarnaast moet je enkel de film beoordelen aan de hand van drie categorieën en de streamingdienst waarop je de film keek een score geven. Qua film kan je alle klassiekers verwachten, van Miracle on 34th Street, tot The Polar Express en Home Alone.