Wat! Zoveel ‘ufo’s’ werden in 2023 gespot

Veertig keer ging het bij een ufo-melding om een planeet of een ster. Dat is een aanzienlijke stijging tegenover vorig jaar. Het aantal ufo-meldingen dat veroorzaakt werd door lichtspots/skytracers (23), is ook gestegen. Bij meldingen die onvoldoende gegevens bevatten voor nader onderzoek, was er dan weer een dalende trend (39).