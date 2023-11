Kan je zwanger worden op Mars? Waarom onderzoek naar voortplanting in de ruimte belangrijk is

Wetenschappers in Japan hebben een grote stap gezet in het begrijpen hoe en of mensen zich veilig kunnen voortplanten in de ruimte. Het is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden met de komst van verre ruimtereizenen de mogelijke kolonisatie van de planeet Mars.

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Yamanashi in Japan hebben met succes muizenembryo’s gekweekt aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Het experiment was ontworpen om te onderzoeken of een omgeving met weinig zwaartekracht en veel straling de vroege ontwikkeling van embryo’s zou belemmeren.

Gedijen in de ruimte

Eenmaal terug op aarde vertoonden de embryo’s geen tekenen van DNA-schade of een abnormale ontwikkeling. «Het experiment toonde duidelijk aan dat zwaartekracht geen significant effect heeft op de vroege ontwikkeling van embryo’s en suggereert dat zoogdieren mogelijk zouden kunnen gedijen in de ruimte», schrijven de onderzoekers.

«We doen onderzoek om er zeker van te zijn dat we in de ruimte veilig kinderen kunnen krijgen, voor als we langere ruimtereizen gaan maken», vertelt onderzoeker Teruhiko Wakayama aan New Scientist.

Veelbelovend

Onderzoekers hebben door de jaren heen veel soorten dieren bestudeerd aan boord van het ISS om het effect van gewichtsloosheid en straling te bestuderen. Zo is er al geëxperimenteerd met fruitvliegen, vissen, wormen, padden en muizen. Maar met het onderzoek van de Japanners is het de eerste keer dat embryo’s van zoogdieren in de ruimte zijn gekweekt.

Hoewel veelbelovend, benadrukten de onderzoekers dat ze met hun experiment slechts een klein, maar cruciaal deel van de ontwikkeling van zoogdieren konden bestuderen. Het is volgens hen nog niet duidelijk of in de ruimte een muizenpup uiteindelijk met succes gedragen kan worden.

Ruimtecowboy Elon Musk

De laatste jaren is het enthousiasme voor verre ruimtereizen toegenomen. De bekende miljardair en ruimtecowboy Elon Musk heeft verschillende malen gezegd de planeet Mars te willen koloniseren. En ook de raketten van miljardairs Richard Branson en Jeff Bezos vliegen met regelmaat de ruimte in. Daarom is het voor wetenschappers steeds belangrijker geworden om te bepalen of, en hoe, mensen zich in de ruimte kunnen voortplanten.

