WOW! Strandgangers duwen gestrande haai terug in de zee, maar dat is niet zonder gevaar (video)

Tina Fey (niet de actrice) was vorig weekend op Pensacola Beach in het Amerikaanse Florida om haar eerste huwelijksverjaardag te vieren. Terwijl ze aan het zwemmen was, riep haar man plots dat ze uit het water moest komen. Toenze een haaienvin in de verte zag, haastte ze zich naar de kust.Luttele secondenlater zag het dier, eenkortvinmakreelhaai,in volle snelheid stranden, vertelt ze aan Amerikaanse media.

Haar man besloot om samen met enkele andere strandgangers het dier, een enorm gevaarte, terug in het water te duwen. Dat was niet zonder risico’s: de haai verweerde zich enorm, en met die scherpe tanden wil je zeker niet in z’n bek belanden. ‘Schat, stop ermee, het is te gevaarlijk!’, horen we Tina op een bepaald moment dan ook roepen terwijl ze het hele gebeuren filmt.