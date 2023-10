WTF. Duits bruidspaar viert trouw op deze wel heel ‘onfeestelijke’ plek: «We wilden een American Wedding»

Felicitaties voor Mike en Kathi Haller, een pas getrouwd koppel uit het Duitse München dat z’n bruiloft vierde in... een McDonald’s in Croswell, in de Amerikaanse staat Michigan.

Het echtpaar en hun 23 gasten, waarvan de meesten uit Duitsland waren overgevlogen, stopten afgelopen zondag tussen de huwelijksceremonie en de receptie bij de McDonald’s. Het pasgetrouwde stel, dat bij het fastfoodrestaurant aankwam in een Ford Mustang, vierde hun liefde door een cheeseburger, frietjes, McNuggets en Coca-Cola te delen en werd zelfs vergezeld door de mascotte van de fastfoodketen, Grimace. Het bruidspaar en hun gasten kregen ook een heleboel merchandise van McDonald’s mee.

Volgens een persbericht zijn de Hallers wereldreizigers en «megafans van McDonald’s». In 2016 waren ze voor het eerst in deze regio bij Lake Huron voor een bezoek aan een vriend van het koppel, die in de buurt woont. Het stel verlangde naar verluidt naar de ultieme ‘American Wedding’.

McDonald’s voelt als thuiskomen

«We houden van McDonald’s. Ik denk dat dat wel duidelijk is», zei Mike Haller. «Elk land dat we bezoeken heeft zijn eigen unieke hamburger of maaltijd, dus we proberen graag alles. We zijn naar McDonald’s in Japan, Israël, Italië, heel Europa geweest en het is altijd leuk omdat je je standaardmaaltijd hebt waardoor je je thuis voelt, waar je ook bent.»

«Als iemand me vraagt naar mijn favoriete deel van de bruiloft, dan zal de McDonald’s één van de eerste dingen zijn die in mij opkomt», aldus Kathi. «De ervaring die we daar hadden was zo uniek en speciaal.»

Het koppel is van plan om hun huwelijksreis voort te zetten in de VS, met onder andere een stop in Washington D.C.