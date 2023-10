WTF. Kannibaal die mensenbrein at op kerkhof na 10 jaar ontslagen uit psychiatrisch ziekenhuis

In december 2011 zou Smith aan zijn nicht hebben opgebiecht dat hij een man had vermoord en zijn hersenen had opgegeten op het kerkhof van Lakeview, terwijl hij sake dronk. Hij zei ook dat hij van plan was om meer mensen op te eten. Een maand later vond de politie het verminkte lichaam van Angel Gonzalez in een leegstaand appartement in Bridgeport, waar Smith als kind had gewoond. Later troffen agenten een bebloede bijl en een lege fles sake aan in een gracht vlakbij de begraafplaats.