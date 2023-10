WTF. Zo veel geld spenderen Amerikanen aan Halloween in 2023

Halloween in de Verenigde Staten is elk jaar opnieuw een groot event, dat op geen enkele manier te vergelijken valt met het feest bij ons. Het motto daar is: the bigger, the better. En daarbij wordt niet gelet op geld, zo blijkt. De National Retail Foundation (NRF) verwacht namelijk dat Amerikanen dit jaar maar liefst 12,2 miljard dollar zullen uitgeven aan Halloweendecoratie, - kostuums, -pompoenen en snoep. Dat is een record, schrijft BBC.