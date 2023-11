Yogasekte ontmaskerd in Frankrijk: «Seksuele misdrijven en pornografie»

In juli 2023 opende het parket van Parijs een onderzoek naar de Atmangroep. Die wordt onderzocht voor misbruik van zwakheid, ontvoering in een georganiseerde bende, verkrachting en mensenhandel. Twaalf voormalige leden hadden een melding gedaan.

Kindermisbruik

De politie heeft onder meer de spirituele leider van de beweging aangehouden, de 71-jarige Roemeen Gregorian Bivolaru (foto). Hij is geen onbekende voor het gerecht. Zo werd Bivolaru tien jaar geleden in zijn thuisland al veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor kindermisbruik.

De Atmangroep is actief in meer dan dertig landen, waar ze onder meer yogascholen uitbaat. Hoeveel leden de sekte precies telt, is niet duidelijk. Naar schatting gaat het om enkele honderden. De groep is ook bekend onder de naam Misa, kort voor ’Mouvement pour l’intégration spirituelle vers l’absolu’ (Beweging voor Spirituele Integratie naar het Absolute).