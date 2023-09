Zit Miley Cyrus in een sekte? «Het verklaart waarom ze niet op tournee gaat»

In maart lanceerde Cyrus haar nieuwe plaat ‘Endless Summer Vacation’, maar niet veel later werdhet verdacht stil aan het Cyrus-front. De zangeres kondigde enkel nog aan dat ze niet op tournee zal gaan met haar nieuwe plaat, het idee van toeren in een bus voelde niet goed aan. Een grote teleurstelling voor veel fans.

Sekte

Sommige fans denken nu te weten waarom Cyrus niet meer in de schijnwerpers wil staan. Ze zou lid zijn van de Modern Mystery School, waarvan sommigen vinden dat het een sekte is. Het gerucht ontstond toen een fan, Michelle, op TikTok een video deelde waarin ze zegt dat de zangeres tijd spendeert met leden van de Modern Mystery School.

«Deze twee meiden, Lily en Blue, zouden genezers geweest zijn in deze sekte. Ze zouden in februari 2023 Miley ontmoet hebben, net nadat ‘Flowers’ gelanceerd werd, en zouden Miley aangemoedigd hebben om lid te worden van de sekte. En naar verluidt zou dit de reden zijn dat we al zo lang niets meer hebben gehoord van haar. Geen optredens, geen publieke vertoningen, geen promotie voor het album.»

Wat is de Modern Mystery School?

De Modern Mystery School is een internationale organisatie «die genezers traint en certificeert in de traditie van de afstamming van Koning Salomon», staat er te lezen op hun website. De organisatie «gelooft dat alle mensen in staat gesteld kunnen worden om in vrede, vreugde en harmonie te leven met iedereen, terwijl ze hun eigen unieke doel niet uit het oog verliezen.

Vice onthulde in 2021 dat tal van leden tijdens hun deelname slecht behandeld werden en ook het slachtoffer werden van misbruik. Wie lid wil zijn, moet ook al snel heel wat geld dokken. Zo betaalden leden maar liefst 20.000 dollar.

Bewijs?

Er is nog geen hard bewijs dat Cyrus ook deel uitmaakt van de Modern Mystery School. Ook haar familie geeft aan zich momenteel geen zorgen te maken. Het lijkt erop dat de zangeres eerder een pauze wilde inlassen.