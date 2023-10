Alerte bon plan: Colruyt lance une vague de promos pour fêter ses 50 ans

Il pourrait être plus qu’intéressant de faire ses courses chez Colruyt pendant ce mois d’octobre. L’enseigne au logo blanc et orange vient en effet d’annoncer une vague de promotions pour fêter ses 50 ans. «Des vagues de baisses de prix atteignant 50% sur des produits de marques nationales», selon le magazine Gondola. De quoi alléger son ticket de caisse!

Produits à moitié prix

Pour brader ses prix en octobre, l’enseigne a décidé de collaborer avec ses fournisseurs. À partir de ce 4 octobre et jusqu’à la fin du mois, Colruyt offrira donc « 50% de ré réduction sur plusieurs grandes marques dans tous ses magasins, en plus des meilleurs prix». Les produits en promo devraient changer toutes les deux semaines.

Concurrence rude

Si l’offre est plus qu’intéressante, les concurrents de Colruyt misent aussi sur des promos à grande échelle. «Delhaize a renouvelé ses offres ‘Petits Lions’, Intermarché a dégainé cinq semaines d’offres effectivement ‘pas comme les autres’, et Carrefour décline sur tous ses formats et tous les médias une mega-opération ‘ScanMania/Alles Scan’ très ambitieuse», comme l’explique Gondola. De quoi ravir les clients !