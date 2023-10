Attention, ces fruits secs ne doivent plus être consommés

Les produits visés, vendus sous l’appellation «les quatre mendiants», présentent une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique et ne mentionnent pas l’allergène «sulfites». Ils ont été vendus en format 250 et 500 grammes et fabriqués entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023.