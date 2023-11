Avis aux grands distraits: les supermarchés ont de nouveaux moyens pour empêcher la fraude ou les oublis

Selon Tom Symons, expert en sécurité des magasins et de la société belge iRetailCheck, environ 25% des clients oublient, volontairement ou non, de mentionner ou scanner au moins un produit lors de leur passage en caisse. «Un contrôle au niveau des casiers de bières a montré qu’à peine 40% d’entre eux avaient été payés», a-t-il précisé. Cela signifie donc qu’environ 60% de ces casiers ne seraient pas payés…

Un oubli volontaire ou non

Comment est-ce possible? Si le client utilise le self scan, il peut, en toute bonne foi ou volontairement, oublier de scanner un article de son caddie. S’il n’est pas contrôlé, il rentrera alors chez lui avec le produit sans l’avoir payé. Et si le client passe en caisse, il peut oublier, volontairement ou non, de présenter sur le tapis un article qui se cacherait au fond de son panier ou un pack de boissons placé en dessous du caddie. Si le ou la caissière ne contrôle pas, ça sera tout bénéfice pour le client…