Bonne nouvelle à Pairi Daiza: le parc animalier accueille deux nouveaux pensionnaires (photos)

Deux diables de Tasmanie ont récemment rejoint Pairi Daiza à Brugelette, dans le Hainaut, annonce le parc vendredi. Les deux jeunes mâles, baptisés Marvin (2 ans et 3 mois) et Merris (2 ans et 6 mois), ont suivi une période d’adaptation en coulisses et sont désormais visibles dans le monde australien de Pairi Daiza, le Cap Austral. Des soigneurs du parc ont suivi une formation, notamment en Australie, pour apprendre à prendre soin d’eux.