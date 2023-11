Bonne nouvelle: un nouveau bon d’État arrive en décembre

M. Van Peteghem a rappelé la coutume d’émettre des bons d’État quatre fois par an. L’échéance et le rendement du produit d’épargne de l’État ne sont pas encore connus. Cette communication n’est prévue que pour la semaine prochaine, a déclaré le ministre.

On s’attendait à ce qu’un autre bon d’État soit émis en décembre. Le directeur de l’Agence de la dette, Jean Deboutte, avait déclaré précédemment que l’on pouvait s’attendre à un bon d’une durée de trois ou cinq ans. Un nouveau bon d’État à échéance d’un an ne figurait pas dans le plan de financement, mais M. Deboutte ne l’a pas exclu non plus.