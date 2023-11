Électricité: les factures des ménages belges vont augmenter de plusieurs euros ces prochaines années

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) a approuvé la proposition tarifaire d’Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, pour la période 2024-2027, a-t-elle annoncé mardi. Les tarifs de transport d’électricité seront en hausse en moyenne de 77% afin de permettre la réalisation d’un plan d’investissement «ambitieux».

Elia assure la gestion du réseau à haute tension en Belgique. Étant donné qu’il s’agit d’activités réglementées, l’opérateur peut répercuter les coûts de cette gestion sur les tarifs des ménages et des entreprises. Il appartient toutefois à la Creg de décider si ces coûts sont justifiés.

Électrification de la société

L’entreprise investira donc des milliards d’euros au cours des prochaines années, notamment dans les nouvelles lignes à haute tension Ventilus et Boucle du Hainaut. Le coût de la future île énergétique au large de la mer du Nord, l’île Princesse Elisabeth, n’est que partiellement compris dans les nouveaux tarifs.

Une hausse sensible à partir de 2025

«Pour un client résidentiel consommant 3,5 MWh/an, la part des tarifs de transport d’électricité représente environ 3% de la facture d’électricité en 2023, soit environ 40 euros HTVA par an. L’impact sur sa facture annuelle sera une augmentation d’environ 40 euros HTVA et seulement à partir de 2025», explique la Creg, qui signale que les tarifs approuvés sont de 10% inférieurs à la proposition initialement soumise par Elia pour «assurer une maîtrise des coûts à charge du consommateur». De son côté, le gestionnaire parle d’un impact sur la facture de «deux à trois euros en moyenne» par mois pour l’ensemble de la période.

«Il s’agit d’investissements importants, mais ils seront amortis en quelques années seulement», affirme-t-il, ajoutant que reporter ces investissements se traduirait par des coûts bien plus élevés. Ainsi, les avantages économiques de ces investissements sont estimés entre 750 millions et 1,2 milliard d’euros par an.