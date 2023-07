Grève des pilotes Ryanair: la situation est plus grave que prévue, 58 vols supplémentaires supprimés!

La grève des pilotes Ryanair en Belgique va créer un fameux chaos à l’aéroport de Charleroi. Hier, nous vous communiquions la suppression de 28 vols au départ et en provenance de l’aéroport. Ce vendredi, on nous annonce que 22 vols supplémentaires ont été annulés samedi, tandis que 46 vols n’auront jamais lieu. Vous devez contacter Ryanair afin d’annuler votre vol ou de le reporter. Vous pouvez aussi choisir un autre vol via Ryanair.