Gros changement chez Colruyt: «On va gagner 20% de temps à la caisse»

Le changement en question est la présence de caméras intelligentes qui ont été posées juste au-dessus des caisses. Leur seul objectif: «Réduire le temps et la pénibilité du travail du personnel» rapporte Sud Info.

Mais comment fonctionnent-elles au juste?

C’est très simple. Ces petites caméras vont permettre aux caissiers de scanner les articles à deux mains plutôt qu’une seule. Si avant ils avaient besoin de tenir votre article d’un côté et une petite scanette de l’autre, ce temps-là est désormais révolu! Dorénavant, «La caméra détecte le code-barres qu’on lui présente, ce qui rend le travail plus ergonomique», a révélé Colruyt. Ce nouveau principe à deux conséquences très positives: la première est de diminuer les douleurs aux bras ou encore aux dos que certains caissiers pouvaient éprouver à la longue, la seconde est que cette manière de fonctionner vous fera indéniablement gagner du temps à la caisse. Et pas des moindres puisque Colruyt affirme que ces caméras vous feront gagner 20% de temps par rapport à une caisse classique.