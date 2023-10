Gros changement pour près de 2 millions de Belges: ils vont recevoir une carte Pluxee

C’est quoi Pluxee?

Pluxee, c’est le nom de la nouvelle carte Sodexo sur laquelle on retrouve des avantages extra-légaux comme les chèques-repas, les éco-chèques, mais aussi les chèques sport et culture. L’entreprise a annoncé que les titres-services allaient aussi être prochainement être estampillés Pluxee. Plus de 1,6 million de Belges qui utilisaient l’ancienne carte Sodexo vont ainsi progressivement recevoir la nouvelle carte Pluxee. Avec les titres-services, ce sont 2,8 millions de Belges qui seront désormais affiliés à Pluxee.