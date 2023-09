Kot ou navette? Voici les pour et les contre

Dans l’éternelle quête du bon équilibre entre études et vie sociale, vous vous retrouvez en tant qu’étudiant(e) face au choix de koter ou de faire la navette pour vous rendre à votre haute école ou université? C’est une décision qui demande de dormir plusieurs nuits dessus. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients, notamment sur le plan des finances, de la stabilité et de la liberté. Metro vous aide à faire un choix réfléchi.

NAVETTE

POUR

Profiter de l’Hôtel Maman

Si vous faites la navette, vous continuez à profiter du confort de votre chez-vous. L’Hôtel Maman veille à ce que votre estomac ne soit jamais vide et que votre linge soit toujours fraîchement lavé et repassé. Et ce sans loyer à payer. Le soir, vous pouvez agréablement vous lover dans le divan familial et raconter votre journée à vos proches. De plus, chez vous, vous restez proche de vos fidèles ami(e)s.

Le contrôle social vous aide à étudier

À la haute école et à l’université, il est important de respecter les deadlines et d’étudier vos matières après les cours. À la maison, le contrôle social de vos parents et des membres de votre famille veille à ce que vous le fassiez. Cette pression n’est pas nécessairement négative. Ils peuvent en effet vous aider à planifier et vous soutenir émotionnellement dans les périodes de stress, comme lors de la bloque et des examens.

Étudier ou relire en route

Vous voulez profiter de tous les instants pour étudier? Dans ce cas, vous pouvez en route relire vos notes de cours, lire des articles ou préparer vos prochaines présentations. Même s’il n’est pas toujours possible d’étudier avec concentration dans les transports en commun, c’est quand même un temps d’étude précieux.

CONTRE

Se lever tôt

Si vous restez habiter chez vous, vous devez tenir compte du temps de déplacement jusqu’à la ville où vous étudiez et jusqu’au campus. Ce qui signifie malheureusement que vous devrez souvent vous lever tôt… En fonction de la distance et de la disponibilité des lignes de train et de bus, vous devrez prévoir suffisamment de temps pour arriver à l’heure à vos cours.

Si vous devez voyager un certain temps et que la ligne est directe, vous pourrez peut-être faire une petite sieste en route, mais attention à ne pas rater votre arrêt!

À lire aussi Cinq choses que tu dois avoir dans ta cuisine si tu vis en kot

Toujours un peu voyager

Beaucoup de personnes s’accordent pour dire que les transports en commun dans notre pays ne sont pas toujours efficaces. Retards, voyages supprimés et grèves peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues. Partez donc à temps pour vous rendre à vos cours ou à vos examens.

KOT

POUR

Un grand réseau social

Dans une ville estudiantine pleine de vie, vous êtes entouré(e) d’autres étudiant(e)s. Dans les espaces communs de votre kot, vous allez en principe tomber sur vos cokoteurs et cokoteuses. Peut-être que vous organiserez ensemble une fête de kot? L’expression «Mieux vaut un bon voisin qu’un ami lointain» s’applique aussi au kot!

Vous pouvez aussi donner rendez-vous à d’autres ami(e)s qui sont en kot dans la même ville. Vous pouvez traîner ensemble dans le quartier des étudiants et y faire la connaissance de nouvelles personnes. Ou vous pouvez vous inscrire à un cercle d’étudiants. Les possibilités sont légion pour augmenter votre réseau!

À lire aussi Comment se lancer dans la recherche d’un kot ?

Liberté

En kot, vous disposez d’une liberté énorme. Vous pouvez déterminer comment vous occupez votre journée, ce que et quand vous mangez, quand et combien de temps vous partez… De plus, vous pouvez décider de la décoration et de l’aménagement de votre kot. Vous apprendrez ainsi à vous connaître vous-même et en kot vous pouvez être 100% vous-même.

Pas de temps de trajet à planifier

Ce qui constitue un inconvénient pour l’étudiant navetteur est un avantage pour l’étudiant koteur. Cours à 8h30? Vous pouvez tout simplement vous lever à 8h et y arriver encore à temps. Pratique, non?

CONTRE

Mini ménage

Le temps gagné à ne pas devoir faire la navette vous l’occuperez vite à d’autres activités indispensables. Vous apprendrez ainsi que ce n’est pas le Saint-Esprit qui remplit le frigo, met la table et range votre chambre. Pour mener à bien votre mini ménage, vous devrez vous-même faire les courses, la cuisine et le nettoyage.

À lire aussi Vous partez vivre en kot? Voici comment démarrer votre recherche

Money, money, money

Un argument décisif pour aller en kot ou pas est pour beaucoup les coûts qui y sont associés. Malgré le fait que vous n’ayez pas besoin d’un abonnement de train ou de bus, vous devez payer le loyer tous les mois et vos courses toutes les semaines. Si, en semaine, vous aimez aussi aller boire un verre avec des amis, les frais peuvent rapidement s’additionner. Pour financer votre vie en kot, vous pouvez éventuellement exercer un job étudiant, ce qui vous fera perdre du temps.

Vous voilà averti(e) des coûts liés à un kot. C’est un grand pas en avant pour devenir autonome et adulte.

À lire aussi 5 indispensables pour rendre ta chambre de kot agréable