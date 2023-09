La famille de Pairi Daiza s’agrandit avec de nouveaux pensionnaires: «Venez les rencontrer!» (photos)

Ce vendredi, ce sont deux diables de Tasmanie qui débarquent dans le Hainaut. «Marvin et Merris, deux mâles diables de Tasmanie âgés de 2 ans et 2 ans et demi, sont arrivés du zoo de Copenhague. Merris, plus téméraire, découvre petit à petit son nouveau territoire extérieur en compagnie des kangourous. Marvin, quant à lui, est un peu plus timide et préfère rester à l’intérieur pour le moment», a expliqué le parc sur sa page.