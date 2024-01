À la fin de l’année, des milliers de voitures ne pourront plus circuler sur les routes wallonnes

17.500 véhicules concernés

En effet, les propriétaires dont la voiture a été fabriquée entre le 1er juillet 1992 et le 31 décembre 2005 et qui n’a pas d’Euro norme ou qu’elle répond à l’Euro norme 1, 2 et 3 pourront rouler jusqu’au 31 décembre. À partir du 1er janvier 2025, ces véhicules ne pourront plus circuler sur les routes wallonnes.