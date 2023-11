Le «Stop and Start» des voitures permet-il réellement d’économiser du carburant ?

Présent sur de plus en plus de voitures, le système «Stop and Start» est une fonctionnalité qui permet de couper le moteur une fois à l’arrêt. Souvent présenté comme une petite révolution dans le monde automobile, il permettrait de consommer moins et donc d’économiser du carburant et de l’argent. Mais dans les faits, est-ce réellement efficace pour faire des économies?

Le « Stop and Start »? Mais oui, vous savez, c’est cette fonctionnalité présente sur les voitures neuves qui permet de couper son moteur une fois à l’arrêt. L’avantage ? Couper ainsi son moteur permet de moins consommer et donc, d’économiser du carburant et de l’argent. C’est du moins la grande promesse des constructeurs. Car dans les faits, l’efficacité du système est souvent remise en cause. À tel point que certains souhaiteraient même le supprimer. On vous explique.

Arrêt automatique du moteur

Ce système de «Stop and Start» est relativement simple. Si vous disposez d’une voiture à boîte mécanique, le moteur se coupe lorsque vous êtes à l’arrêt, lorsque la pédale d’embrayage est relâchée et que vous appuyez sur le frein. C’est-à-dire lorsque vous êtes à un feu rouge ou dans les embouteillages par exemple. Si vous disposez d’une voiture automatique, le moteur se coupe lorsque le véhicule est totalement arrêté, quand la pédale de frein est enfoncée. Une fois que vous relâchez la pédale, le moteur se relance de lui-même.

Réduction des coûts

L’avantage évident de cette technologie est qu’elle permet d’éviter la consommation inutile de carburant lorsqu’on est à l’arrêt. Car oui, lorsqu’on arrête son moteur, on réduit sa consommation de carburant. Une économie de carburant qui pourrait aller jusqu’à 10% selon les constructeurs. En plus de sembler être avantageux pour notre portefeuille, cette technologie est aussi bonne pour la planète. Elle permet en effet de réduire la pollution sonore et la quantité de CO2 émise par sa voiture.

Des avantages à nuancer

Si la technologie semble parfaite, il faut cependant nuancer un peu ses avantages. Comme le rapporte France Info, au point mort, la consommation d’une votre voiture est extrêmement faible : un demi-litre à l’heure en essence, et un tiers de litre en diesel. Si avec le «Stop and Start», il y a bien une réduction de la consommation de sa voiture, elle est donc bien moindre que ce qu’annoncé par les constructeurs. Au lieu d’être autour de 10%, cette économie se situerait plutôt aux alentours de 3% et ce dans une circulation urbaine dense où l’on est souvent à l’arrêt. De plus, sur certains modèles de voitures, le «Stop and Start» est trop irrégulier et ne fonctionne pas dans certaines situations comme lorsque vousenclenchez la clim ou la ventilation ou que vous êtes en marche arrière. Sans oublier que sur certains modèles de voitures, le démarrage peut être un peu rugueux et désagréable quand ce système est enclenché.

Le «Stop and Start» est donc bien loin d’être parfait, voilà pourquoi certains constructeurs pensent même à le retirer de leur offre.

