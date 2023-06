«Le décalage est immense»: Olivier Vandecasteele confie reprendre contact avec «une autre réalité»

«Votre soutien m’émeut profondément»

«L’ampleur de votre soutien m’émeut profondément. Je suis ébahi par toutes vos actions et attentions – petites et grandes», souligne celui qui est resté emprisonné en Iran pendant 455 jours et est suivi par une équipe médicale professionnelle depuis son retour sur le sol belge.

«Liberté chérie»

«Je découvre tous ces mots d’amis, de collègues, d’écoliers, d’académiques, d’artistes, de sportifs, de membres de la société civile, et plus largement de tous ces compatriotes belges et européens qui se sont mobilisés pour me rendre la liberté… Liberté chérie. Votre soutien, combiné aux nombreux efforts du gouvernement et de leurs équipes, ont fait la différence», poursuit-il. «Il a également permis à ma famille et à mes proches de faire front durant cette tempête. Je ne les remercierai jamais assez d’avoir tenu bon durant 15 longs mois.»