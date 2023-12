Le gaz hilarant va bientôt être interdit en Belgique

Un additif alimentaire devenu tendance chez les jeunes

Le texte est porté par plusieurs ministres dont la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et son collègue de la Mobilité, Georges Gilkinet, ainsi que par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. Cette substance, plus connue sous le nom de gaz hilarant, est dans le collimateur des autorités depuis plusieurs années car son usage en tant que drogue a connu un essor important chez les jeunes. Elle a un effet très rapide après inhalation qui, dans la circulation, peut être comparé à celui de l’alcool sur un conducteur. L’effet est de courte durée mais l’accoutumance se produit plus rapidement de sorte que le consommateur aura tendance à augmenter la dose et mettra sa santé en danger.