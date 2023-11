Sécurité routière: voici ce que Vias souhaite changer pour «faire baisser le nombre de victimes de la route»

Concrètement, il veut que la marge technique des radars soit abaissée de «6 km/h (pour des vitesses jusqu’à 100 km/h) et de 6% au-delà de 100 km/h» à 3 km/h ou à 3%; que les radars tronçons soient généralisés sur les chantiers; que les bons automobilistes soient récompensés; que le casque et la veste fluo lors des sorties nocturnes soient obligatoires pour les utilisateurs de trottinettes «homologuées au niveau européen»; que la tolérance zéro soit appliquée en matière d’alcool au volant; qu’un permis à points soit instauré; que des caméras soient utilisées pour détecter l’emploi du GSM au volant; qu’un permis de conduire numérique soit mis en place; que les contrôles mobiles de la police ne soient plus annoncés; que le gaz hilarant soit interdit sur l’entièreté du territoire; que les contrôles de drogues deviennent systématiques en cas d’accident corporel et que la lisibilité de l’aménagement routier soit améliorée.