Les Belges se ruent sur le bon d’État : bientôt 20 milliards € récoltés!

Le bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, a déjà permis de récolter plus de 19,553 milliards d’euros, a annoncé jeudi l’Agence fédérale de la Dette. Au total, 11.120.927.000 euros ont été souscrits via les établissements bancaires participants. En outre, à l’heure actuelle 254.506 inscriptions ont déjà été effectuées via les Grands-Livres pour un montant de 8.433.022.000 euros.