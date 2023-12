Les pistes de ski ouvrent dans les Fagnes: des milliers de visiteurs attendus

Il s’agit de ceux d’Ovifat sur le territoire de la commune de Waimes, de la Baraque Michel à Jalhay et d’Herzebösch à Bütgenbach.

A la Baraque Michel, toutes les pistes de ski de fond (5 km, 6 km, 7 km) sont ouvertes, mais non tracées. Du côté de Bütgenbach, seules les pistes de 2 km et de 5 km sont accessibles.

Un canon à neige

A Ovifat, entre 15 et 20 cm de poudreuse recouvrent les pistes grâce à l’usage d’un canon à neige, ce qui permet la pratique du ski alpin sur les pistes bleue et verte. La piste de luge est, elle aussi accessible et praticable, malgré une qualité moyenne de la neige.