Bientôt des capteurs d’enneigement sur nos routes?

Pour lutter contre la vague de froid et de pluie qui s’est installée en belgique (et qui devrait durer jusqu’au 9 décembre d’après les météorologues de l’IRM), certaines villes et communes ont décidé de faire appel à de nouvelles technologies pour lutter contre l’hiver. C’est notamment le cas de Liège qui vient de mettre la main sur cinq capteurs d’enneigement. Mais qu’est-ce que c’est que ces trucs au juste?

Un capteur de quoi?

Quel est le rôle de ces capteurs au juste? Améliorer l’efficacité de l’épandage et du dégagement des chaussées en cas de neige ou de verglas. «Les programmes sont beaucoup plus précis, l’observation humaine reste importante aussi. Notre responsable de l’épandage se rend à des points précis où l’on sait qu’il y a souvent des phénomènes de verglas ou de gel. On a aussi une analyse fine et une prévisibilité avec cet outil qui est informatisé», affirme Roland Léonard.