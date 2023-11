Météo: de la neige attendue ce mardi

En cours de matinée, cette zone de précipitations quittera notre pays et des éclaircies apparaîtront également dans le sud-est. Les maxima se situeront entre -2ºC en Hautes Fagnes, 3ºC degrés dans le centre et 5 ou 6ºC à la mer. Le vent modéré de secteur nord deviendra souvent faible et temporairement variable. Il s’orientera au sud-ouest en fin de journée.

Chutes de neige

Mardi soir et au cours de la nuit prochaine, des averses en provenance de la mer du Nord traverseront le pays. Ces précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal, avec parfois de la neige fondante en Basse Belgique et Moyenne Belgique et de la neige en Ardenne. Les minima varieront entre -7ºC en Hautes Fagnes (voire moins dans certaines vallées) et autour de 0ºC dans le centre, et autour de 4 ou 5ºC en bord de mer.