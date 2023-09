Pairi Daiza annonce la merveilleuse nouvelle aux visiteurs: «Nous sommes heureux de les accueillir» (photos)

«Nous sommes heureux d’accueillir ces trois félins dans le cadre du programme européen de conservation de cette espèce qui est menacée d’extinction», déclare Alicia Quiévy, cheffe vétérinaire.Ces trois félins sont nés le 3 octobre 2020 et sont «vigoureux et sains». Après une petite semaine d’adaptation dans les loges, les guépards ont montré leur tête au grand public dans le parc aujourd’hui.

Akili, Safari et Iniko sont confiés à Pairi Daiza dans le cadre du programme de conservation européen (EEP) qui est portépar l’Association Européenne des Zoos et Aquariums. Cette espèce fait partie des plus menacées d’Afrique à cause de la réduction des grands espaces de nature dont il a besoin. Les soigneurs du parc devront donc en prendre le plus grand soin!