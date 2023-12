À partir du 1er janvier, Proximus et VOO vont (encore) augmenter leurs tarifs

3 € de plus par mois pour les packs Proximus

Comme en juillet dernier, Proximus augmente de 3 euros par mois le prix de ces packs Flex, comprenant des abonnements à Internet, la télévision et un forfait mobile. Des données mobiles supplémentaires seront toutefois proposées en complément. Concernant les abonnements uniques à Internet, ceux-ci seront plus chers, entre 2 et 3 euros de plus selon le produit. L’abonnement le moins cher, Internet Essential, passera ainsi de 25 à 28 euros par mois.