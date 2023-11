Pollution aux PFAS: La ministre Demir avait alerté ses homologues wallons et bruxellois qui étaient donc au courant de la situation

En janvier 2023, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, a envoyé un courrier à ses homologues wallons et bruxellois afin de les avertir de problèmes avec l’eau potable à Halle, distribuée par Vivaqua, rapportent ce vendredi RTL et La Libre Belgique. Un courrier qui implique que Céline Tellier – mais aussi Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt – étaient au courant de la situation.