Pourquoi les fauves, les éléphants et les girafes pourraient bientôt disparaître de nos zoos?

L’association de défense des animaux Gaia a inauguré ce 19 juillet son « Zoo du futur » à Bruxelles. «Un nouveau zoo, qui vous plonge dans des habitats sauvages en réalité virtuelle et vous permet d’observer de très près les éléphants, manchots et girafes», explique le président de Gaia, Michel Vandenbosch.

Une entreprise de divertissement

Selon l’ASBL, plusieurs millions d’animaux sauvages sont tenus en captivité dans les 10.000 zoos dénombrés dans le monde. Gaia dénonce les pathologies mentales et physiques qui peuvent découler de cette captivité. «Dans la plupart des zoos, les enclos sont conçus pour les visiteurs qui doivent pouvoir observer les animaux le plus possible, et ce, au détriment de leur tranquillité », pointe Gaia. «Les zoos restent des entreprises dont le but est de divertir».