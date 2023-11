Quel est ce virus très contagieux qui terrifie les chercheurs?

Le nombre de tests de laboratoire positifs au VRS a dépassé le seuil épidémique de 214 consultations pour 100.000 habitants ces deux dernières semaines. C’est la première fois que ce seuil est dépassé cet automne. Le nombre d’admissions à l’hôpital pour une infection respiratoire aiguë sévère due au VRS est également en hausse. Ces hausses se produisent près de trois semaines plus tôt que l’an dernier, a indiqué Sciensano.

Le virus respiratoire syncytial (VRS), très contagieux, affecte les voies respiratoires supérieures, à savoir le nez et la gorge. Ses symptômes ressemblent à ceux d’un rhume. Toutefois, ce virus peut ensuite engendrer des complications autour des voies respiratoires inférieures et même se révéler grave voire mortel, essentiellement pour les jeunes enfants et les aînés.