Tempête Ciaran en Belgique: deux personnes décédées dont un enfant de 5 ans, le trafic ferroviaire perturbé… Voici tout ce que vous devez savoir

Un enfant de 5 ans est décédé jeudi à Gand, victime de la tempête Ciarán, ont indiqué les autorités communales. L’accident s’est produit dans une plaine de jeux située à proximité de l’hôpital universitaire de Gand. Une branche s’est détachée d’un arbre et est tombée sur deux enfants. L’un est décédé et l’autre a été blessé.

Une deuxième victime

Le réseau ferroviaire perturbé

De plus «Des arbres, branches, toitures en tôle, mobiliers et jeux de jardin se sont retrouvés sur les voies ou sur la caténaire», interrompant la circulation des trains, a indiqué le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel.

Depuis 13h15, le trafic est interrompu entre Bruxelles et Braine-l’Alleud, en raison de la chute d’un arbre sur la caténaire à Holleken (Linkebeek). Les trains ne circulent plus non plus entre Manage et Luttre, également à cause d’un arbre tombé sur les voies.