Une tornade à la Côte ? Découvrez l'incroyable phénomène (vidéo)

Y a-t-il un danger?

Mais à y regarder de plus près, il s’agit en réalité d’une trombe d’eau marine. Une trombe d'eau marine est un phénomène météorologique semblable à une tornade, mais qui se produit au-dessus de l'eau, généralement à la surface de l'océan, des lacs ou des rivières. Elle se forme lorsque des conditions météorologiques particulières sont réunies, telles que la présence de nuages d'orage et de vents variables en direction et en intensité.