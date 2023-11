Trafic ferroviaire perturbé, des rafales jusqu’à 110km/h: la tempête Ciaran traverse la Belgique!

Quelles sont les prévisions météo?

Les dernières pluies de la nuit quitteront la Belgique par l’est à l’aube jeudi, selon les prévisions de l’IRM. Le ciel deviendra alors changeant avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux, localement accompagnés d’averses dans le courant de la journée. Dans l’ouest, le ciel sera très nuageux avec des averses plus fréquentes. Le vent de sud à sud-sud-ouest sera généralement fort avec des rafales jusqu’à 80 ou 90 km/h sur l’est, 90 ou 100 km/h dans le centre. Dans l’ouest, le vent soufflera fort à très fort avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h.

En raison de la tempête Ciaran, l’IRM a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges.

Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 12 et 14 degrés ailleurs.

Ce soir et cette nuit, les pluies ou les averses devraient essentiellement concerner le nord-ouest du pays. Les minima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest diminuera lentement en intensité pour devenir modéré dans les terres. A la Côte, le vent de sud-ouest restera fort à très fort avec des rafales de 80 à 100 km/h voire un peu plus.

Le trafic ferroviaire perturbé

La circulation ferroviaire est interrompue jeudi matin, depuis 6h30, entre Manage et Luttre (ligne 117) après la chute d’un arbre sur les voies, rapporte Infrabel. Les trains ne circulent pas non plus entre Kinkempois et Flémalle-Haute, en raison liégeoise, après la chute du parapet d’un pont à Ougrée.

Dans le Hainaut, un trampoline a par ailleurs été retrouvé sur les voies à Piéton, mais il a été évacué.

Aucun incident n’a été signalé à Bruxelles et en Flandre, ajoute le gestionnaire du réseau.

En raison de la tempête, le trafic est interrompu toute la journée entre Bruges et la Côte, Lichterveld et la Panne, Courtrai et Poperinge. Ailleurs sur le réseau, la vitesse est limitée à 80 km/h jusqu’à 18h au moins sur les lignes nationales.

Aucun train ne circule non plus entre la Belgique et la France.

Des dégâts en région liégeoise

Les pompiers de la province de Liège sont intervenus environ une soixantaine de fois à la suite de la tempête Ciarán durant la nuit de mercredi à jeudi, indiquent-ils. Aucun blessé n’est à signaler.

Les hommes du feu de Liège, Verviers et Huy ont effectué environ 60 interventions depuis 03h00 jeudi matin, essentiellement pour des arbres ou des câbles électriques tombés sur les routes ou qui menaçaient de le faire. Il n’y a pas de blessé.

En région liégeoise, les pompiers ont notamment été appelés à Jupille, Herstal, Neupré, Esneux et Tilff. En région hutoise, où les pompiers sont intervenus à Modave, Tinlot, Nandrin, Hamoir, Ouffet et Ferrière.

Que se passe-t-il en France?

La tempête Ciaran, qui s’est abattue sur l’ouest de la Bretagne puis le Cotentin au cours de la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales de vent records, va commencer à glisser vers l’ouest des Pays de la Loire et s’enfoncer davantage en Normandie.

Seuls des dégâts limités ont été signalés jusqu’à présent et un blessé léger est à déplorer dans le Finistère, à Plouédern, suite à un accident de la circulation provoqué par une chute d’arbre, a précisé la préfecture.

Trois départements du nord-ouest sont entrés progressivement depuis minuit en vigilance rouge vent: le Finistère à minuit, les Côtes d’Armor à 2H00, puis la Manche une heure plus tard.

Mais dans son bulletin publié peu avant 3H30 du matin, Météo France avertit qu’un nouveau renforcement du vent est attendu en deuxième partie de nuit sur les départements en vigilance rouge avec des rafales très puissantes.

De nombreuses chutes d’arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les Côtes d’Armor, et la RN 165 dans le Morbihan. Des coupures d’électricité ont également été recensées dans plusieurs départements, notamment le Finistère, le Morbihan et la Manche.

Dans le Finistère, Météo-France a enregistré vers 3h du matin 193 km/h à Plougonvelin, où se trouve la pointe Saint-Mathieu, 171 km/h à Lanvéoc, dans la presqu’île de Crozon, et 156 km/h à Brest. «Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus» localement, indique Météo-France sur X (anciennement Twitter).

Dans le Morbihan, la préfecture a indiqué que des rafales avaient atteint 164 km/h à l’île de Groix, 152 km/h à Belle-Ile et 147 km/h à Lorient.

«Les rafales supérieures à 100 km/h s’étendent de la Vendée à l’Ouest Calvados en passant par la Sarthe. Sur les stations de l’arc Atlantique et de la façade ouest du département de la Manche, on a observé des rafales autour de 150 à 170 km/h voire davantage sur les sémaphores exposés», indique encore Météo-France.

La vigilance orange «vagues-submersions» est désormais activée pour les littoraux du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, précise Météo-France. Des vagues de huit à dix mètres sont attendues sur une partie du littoral atlantique.

Selon Ouest-France, des avions en difficulté au-dessus de l’aéroport de Nantes en soirée en raison des vents ont finalement été déroutés vers Toulouse.