Triste fin pour l’orque aperçu au large de la Côte belge (photos)

L’orque aperçue dimanche matin au large des côtes belges s’est échouée sur la plage de La Panne, a indiqué Kelle Moreau de l’Institut royal belge des sciences naturelles. L’animal ne pourra pas survivre. Les premières informations concernant la présence de l’orque sont parvenues vers 09h00 dimanche. À ce moment-là, l’animal se trouvait à la frontière entre Nieuport et Oostduinkerke, mais se dirigeait vers le sud, en direction de la France. Finalement, elle s’est échouée sur la plage de la station La Panne. Le cétacé s’était par ailleurs dangereusement rapproché de la Côte à hauteur de Saint-Idesblad, plus tôt dans la journée.

«L’orque se trouve actuellement sur la plage et ne donne plus signe de vie»

«Nous avons essayé de la décourager de se rapprocher de la plage avec un bateau, mais elle ne réagissait déjà plus», ajoute Kelle Moreau. «L’orque se trouve actuellement sur la plage et ne donne plus signe de vie. Il n’y a de toute façon plus d’options pour pouvoir la sauver.» La police a établi un périmètre pour maintenir la centaine de curieux à une distance de sécurité.